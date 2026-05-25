◆ 「打たなくなったらぱたっと打たなくなるんですよ」と課題を指摘ロッテ・山口航輝が24日、楽天戦で自身初の4試合連続本塁打を放ち、3年ぶりの4安打を記録した。好調の山口に対し、24日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・今江敏晃氏は「本当に良いものを持っているんですけど、打つ時は打つが打たなくなったらぱたっと打たなくなるんですよ。昨年もそうだったんですけど」と指摘し「ライバルが多いのでな