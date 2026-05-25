●きょう25日(月)は天気は安定するも、週末よりもさらに蒸し暑い。熱中症に要注意●あす26日(火)から天気下り坂。あさって27日(水)にかけてまとまった雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜まで西日本周辺は少々厚い雲に覆われていましたが、この時間は高気圧に覆われて晴れ間が広がってきています。 きょう25日(月)はこの先も天気は安定。日ざしがしっかり届く見込みです。山口市内は最高気温が29度まで上がる予想。週末よりも