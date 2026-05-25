旭川市の神居大橋で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている23歳の女の初公判が5月25日に開かれます。女は殺人罪などを否認し、争う方針です。殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われているのは、旭川市の内田梨瑚被告・23歳です。起訴状などによりますと、内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺