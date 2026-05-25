◇ア・リーグヤンキース−レイズ（2026年5月24日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が24日（日本時間25日）、レイズ戦に「3番・右翼」で先発出場し、0−0の9回無死一塁で、12戦ぶりとなる右越えサヨナラ17号2ランを放った。本拠地ヤンキースタジアムが大熱狂となる中、背番号99がダイヤモンドを1周。この値千金弾で、ジャッジは村上（ホワイトソックス）と並びリーグトップに踊りでた。両者の