ロシア軍の攻撃で損壊したチョルノービリ原発事故の博物館から展示品を運ぶ男性＝24日、ウクライナ・キーウ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナの首都キーウ中心部にあり、チョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故の被害を伝える国立博物館が、24日未明までのロシア軍の大規模攻撃で大きな被害を受けた。約1カ月前にリニューアルオープンしたばかりで、再び休業を余儀なくされる格好だが、館長は惨禍の記憶を伝えるた