五輪三連覇を達成した柔道家・野村忠宏氏（51）が23日、自身のXを更新。父親が4月25日に死去したことを報告した。享年84歳だったという。【写真】亡き父との思い出の写真を投稿…父親の死去を報告した柔道家・野村忠宏氏「父・野村基次が、4月25日に他界しました。享年84歳」と報告した野村氏。「正直、いまだに実感はありませんが、ふとした瞬間に寂しさが込み上げてきます。柔道を愛し、柔道家として生き抜いた姿は、私の誇