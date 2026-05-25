俳優・坂口健太郎が新ドラマの解禁ショットを披露した。２５日までに自身のインスタグラムを更新。「解禁しました。『ｋｉＤｎａｐＧＡＭＥ』１０月期、フジテレビドラマですみなさんお楽しみに」とつづり、同様の内容を英語でも記すと、ワイシャツにスラックス姿でイスに座る姿などを披露した。投稿にはドラマの解禁映像も添えられている。この投稿には「健太郎くん、解禁待ってました」「地上波ドラマ主演メチャメ