『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』が好評発売中だ。発売を記念し、誌面カットが公開された。 SPA!グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」表紙 ©週刊SPA!編集部撮影：高橋慶佑ヘアメイク：新井祐美子スタイリング：富田育子 本作は