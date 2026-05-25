気軽に登れる山=低山には心動かされる魅力がいっぱい。今回山に登るのは俳優の波岡一喜さん。やってきたのは滋賀県米原市と多賀町にまたがる霊仙山（りょうぜんざん）。鈴鹿山脈の北端に位置する標高1083ｍの低山。花の百名山にも選ばれ、春から秋にかけては様々な花や高山植物が見られることで有名です。 番組で山に登るのは今回が十座目だという波岡さんですが、1000ｍ超えは初めてだそうでスタートから気合十分！勢いよ