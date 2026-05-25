プロ野球セ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。首位ヤクルトは4位DeNAと対戦。初回から対するDeNAの先発・石田裕太郎投手を相手に、連打で無死1、2塁と好機をつかみます。後続は併殺打に倒れるも、ランナーは3塁に進塁。ここで決定打が出ず先制とはなりませんでした。そんな中、ヤクルトの先発・奥川恭伸投手は2回、1アウト2、3塁から犠牲フライで失点。なんとこの試合で生まれた得点はこの1点のみ。投手戦のすえDeNAが勝