速報です。中東情勢悪化後、日本向けの船として初めて、ホルムズ海峡を通過した原油タンカーが伊良湖水道を通り、伊勢湾内に入りました。正午ごろ愛知県知多市の製油所に到着する予定です。 【写真を見る】【速報】中東情勢悪化後、初めてホルムズ海峡を通過日本向けのタンカー「出光丸」が伊良湖水道を通り伊勢湾を航行中正午ごろ愛知県知多市の出光興産の製油所に到着 出光興産の原油タンカー「出光丸」