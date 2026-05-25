千葉県松戸市の江戸川河川敷（江戸川松戸フラワーライン）で2026年5月30日（土）、週末のお出かけにぴったりな「江戸川松戸フラワーライン春の花まつり」を開催します！ ボランティアや地元住民が大切に育てた写真映え間違いなしの満開のポピー畑を舞台に、子どもたちが喜ぶ「ふれあい動物園」や、SNSでも話題の「恐竜レース」など家族連れで1日中楽しめるイベントが目白押し。会場にはキッチンカーなど30以上のブースが集結し、絶