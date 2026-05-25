開催：2026.5.25 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 5 - 8 [アストロズ] MLBの試合が25日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアストロズが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。 2回表、5番 ジェーコブ・マイヤーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロ