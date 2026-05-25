開催：2026.5.25 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 8 - 6 [マリナーズ] MLBの試合が25日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとマリナーズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 1回表、2番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得