江別市の公園で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女6人のうち、3人の初公判が5月25日に開かれます。3人は起訴内容を認める方針です。強盗致死などの罪に問われているのは川村葉音被告・21歳と当時18歳の滝沢海裕被告、少年のあわせて3人です。起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し長谷さんに暴行を加え