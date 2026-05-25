東京日曜（31日）は伝統の古馬ハンデ重賞「第140回目黒記念」（G2、芝2500メートル）が12Rで行われる。重賞初制覇を懸けた長距離自慢が集まった。主役は充実著しい4歳馬のダノンシーマ。重賞初挑戦の前走阪神大賞典は3着に善戦した。勝ち馬アドマイヤテラは強かったが、初の3000メートルに対応して粘り強く走った。東京は2走前の白富士Sで上がり3F32秒7の強烈な切れでV。今の勢いなら重賞初制覇の期待が膨らむ。強敵は前走ダ