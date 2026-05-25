スプリント路線での飛躍を期す将来有望な3歳馬が集結した。ダービー前日の土曜京都（30日）は「第9回葵S」（G3、芝1200メートル）がメイン。18年に重賞に昇格し、22年にG3に格付けされた。22年の勝ち馬ウインマーベルは同年スプリンターズSで2着に好走し、古馬になってからも重賞3勝と活躍。今後を占う上でも見逃せない。実績でリードしているのがエイシンディードだ。昨年の函館2歳Sは9番人気で逃げ切りV。2馬身差の2着ブラッ