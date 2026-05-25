お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）の夫で元メジャーリーガーのマック鈴木氏（50）が22日、自身のブログを更新。MLB主催の野球イベントに登場し、子どもたちの前で投球を披露したことを報告する中で、現役への思いを明かした。【写真】子どもたちの前で投球を披露したマック鈴木氏※2枚目鈴木氏は「先日のPLAYBALLイベントで二部とも子どもたちの前で投球しました 一部のあと納得行かなかったので 現役大学生に休