プロ野球パ・リーグは24日、各地で3試合が行われました。2位西武は首位オリックスと対戦。初回に森友哉選手の先制ソロを浴びるも、直後に1番・カナリオ選手の同点ソロ、ネビン選手の犠牲フライで逆転に成功します。6回には犠牲フライで追いつかれるも、ここでもカナリオ選手が貴重な一発。勝ち越しの2ランを放ちました。9回には紅林弘太郎選手のソロを浴びるも、逃げ切った西武が2連勝としました。3位ソフトバンクは4位日本ハムと