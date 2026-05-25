今田美桜が主演する7月スタートのドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）に、磯村勇斗の出演が決定した。熱い思いを胸に秘めたクールな先輩エース救命医役で、医師役に初挑戦する。【写真】今田美桜、朝ドラ後初の連ドラで医師役に初挑戦！『クロスロード 〜救命救急の約束〜』7月スタート本作は、1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台にした本格医療ドラマ。燃える理想と一筋縄ではいか