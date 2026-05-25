「ホロライブ」所属VTuber・大神ミオさんが、25日までに自身のエックスを更新し、ゲーム実況配信を告知。しかし、いつもと雰囲気が違う投稿にファンやホロメンから疑惑の声が上がった。【写真】ホロメンからも偽物疑惑があがった大神ミオさんのポスト現在、名作RPG『MOTHER2 ギーグの逆襲』を実況しているミオさんは、Xで「ミオです今日は19時頃からMOTHER2とーってもわくわくみぉーんだね！どんな事がおこるかなぁ」と