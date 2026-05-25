仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第20回「本物の平蜘蛛」が24日に放送され、驚きの行動に出た松永久秀（竹中直人）の姿が描かれると、ネット上には「すげー」「戦国ボンバーマン…」「笑いながら爆ぜる人」といった声が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】炎に包まれ豪快に笑う久秀（竹中直人）第20回「本物の平蜘蛛」より信長（小栗旬）は、上杉攻め