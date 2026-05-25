堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が24日に放送され、涼（山田裕貴）に代表合宿への参加やアスリート契約の打診が舞い込むものの、ネット上には「不安です…」「フラグ立てないでくれ〜」「大丈夫であって！」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】伍鉄（堤真一）に話を切り出す国見（安田顕）『ＧＩＦＴ』第7話より日本選手権まで3