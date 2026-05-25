志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第7話が24日に放送。映里（長濱ねる）の本当の気持ちや涙に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話映里（長濱ねる）の美しい涙ミンソク（志尊）に元婚約者・映里が再び接近し、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。東京のホテルが切り捨てられれば、