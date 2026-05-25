俳優の青木崇高（４６）が、イケオジな衣装姿を見せた。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「第７９回カンヌ国際映画祭」のオフショットをアップ。青木は出演映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）がカンヌ・プレミア部門に選出され、主演の本木雅弘や菅田将暉、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らと映画祭に出席した。もともとワイルドな青木だが、あごと口元にヒゲを生やし、サングラスをかけているためか、一見