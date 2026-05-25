元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（６０）が、“炎上上等”な発言でお茶の間のハートをわしづかみにしている。ライバル系列局でカンテレの情報生番組「ドっとコネクト」（土曜・前１１時２０分）の良さを語るなど、遠慮のないコメントぶりに、ネット記事は「長嶋一茂」の見出しであふれている。ゲストコメンテーターを務める同番組の生放送出演後、インタビューに応じて意外な“大阪愛”も明かした。（田中昌宏）＊＊＊