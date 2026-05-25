ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位で出た入谷響（加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回って通算9アンダーとし、約1年ぶりのツアー2勝目を飾った。時には300ヤードを飛ばすツアー屈指の飛ばし屋だが、会見では昨年8月に抱えたトラウマでドライバーが振れなくなった時期があったことを明かし