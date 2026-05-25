◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第４節苫小牧ボーイズ５−０札幌手稲ボーイズ（２４日・札幌スタジアムほか）リーグ戦４試合が行われた。北広島Ｆビレッジボーイズは、５回表終了時点で０―６とコールド負けの危機から、その裏に打者１３人で７点を奪って逆転。１０―６で苫小牧ボーイズを破った。ダブルヘッダーだった苫小牧ボーイズは、２試合目の札幌手稲ボーイズ戦に先発した山田正兼投手（３年）が、６