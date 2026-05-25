「どうせ私は」といつでもネガティブ全開の妹。そんな妹にまさかの「アドバイス」を送ったのは、ゲームに夢中な私の息子！？ 筆者の友人W子が実際に体験した、小学生男子の「目からウロコ」のゲーム人生論とは！？ 「どうせ私なんて」ネガディブすぎる妹 私の妹は、とにかくネガティブなタイプ。 久しぶりに会って 「最近どう？」と聞くと、 「いや、もうダメ」「仕事も全然うまくいかないし」「どうせ私