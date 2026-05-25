敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板。初回に3失点したものの、その後は立ち直って3勝目をマークした。ブルワーズのパット・マーフィー監督は、初回に佐々木を“助けた”自軍のプレーを反省していた。佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、3点を失って35球を費やした。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。5回4安打3失点。味方の援