ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２５日、今村聖奈騎手がＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を果たしたことを報じた。３歳牝馬の頂点を決める第８７回オークス・Ｇ１が２４日、東京競馬場で行われ、今村騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシッ