秋篠宮ご夫妻は東京都内の農業高校を訪れ、生徒たちと交流されました。24日午後、ご夫妻は葛飾区内の農業高校を訪問されました。ご夫妻は園芸を学ぶ生徒たちに「今、野菜は何を栽培していますか？」などと質問されました。これに先立ち、ご夫妻は映画「男はつらいよ」シリーズの舞台として知られる葛飾区柴又に足を運ばれました。ご夫妻は、商店街の会長らから“寅さん”の実家のモデルとなった和菓子屋の「草だんご」をはじめ、柴