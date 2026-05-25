ブルワーズ戦に先発し、7回を7安打1失点で4勝目を挙げたドジャース・山本＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは24日、各地で行われ、ドジャースの山本はミルウォーキーでのブルワーズ戦に先発し、7回を7安打1失点の好投で4勝目（4敗）を挙げた。「1番・指名打者」で出場した大谷は3打数無安打。試合は5―1だった。カブスの今永はアストロズ戦に先発して6回を投げ、3本塁打を含む7安打7失点で5敗目（4勝