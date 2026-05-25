中国政府は、宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船の打ち上げに成功したと発表しました。日本時間きょう午前0時8分、有人宇宙船「神舟23号」が、中国内陸部にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。「神舟23号」は中国が建設した宇宙ステーション「天宮」に日本時間午前3時45分にドッキングしました。「神舟23号」には宇宙飛行士3人が搭乗していて、そのうち1人は香港出身だということです。これまで宇宙飛行士が「天宮」に