アメリカとイランの戦闘終結に向けた「覚書」をめぐる協議について、アメリカ側は「最終調整の段階」と発表する一方で、イラン側は「意見の対立が続いている」としており、合意に至るかは不透明です。戦闘終結に向けた「覚書」について、アメリカのトランプ大統領は23日、「最終調整の段階」と明らかにしました。一方、イランのタスニム通信は24日、1つか2つの項目で依然対立が続いていて、アメリカの妨害が続く場合、合意は不可能