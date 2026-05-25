外務省は、ジャマイカのクラレンドン県の危険レベルを引き下げた。クラレンドン県を、これまでのレベル2（不要不急の渡航中止）からレベル1（注意勧告）に引き下げた。2025年に警察の集中的な治安対策により主要ギャングの首謀者逮捕や武器押収が進み、殺人件数の減少など治安の改善が見られることが理由。クラレンドン県では2023年、ギャング関連の暴力犯罪の急増と殺人事件の多発により非常事態宣言が出されていた。その後、殺人