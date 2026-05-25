板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが５月24日、カンファレンスリーグ（ECL）の出場権を争うプレーオフの決勝で、ユトレヒトと対戦。１−１でPK戦までもつれ込んだ末に激闘を制した。森保ジャパンのW杯メンバーに選出された２人は、揃ってベンチスタート。長らくスコアレスが続くなか、まず85分に板倉、そして延長戦に入って95分に冨安が送り込まれた。初めて日本代表DFコンビが揃ってピッチに立つと、直後の96分にFKの流れ