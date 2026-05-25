W杯はまさに大舞台。オランダ相手に仕事をして存在感を示したいところだ(C)Getty Images開幕が目前となったサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で、日本代表の得点源として期待される上田綺世。所属のフェイエノールトでは今季、25ゴールを記録し得点王に輝き、選手として大きな飛躍を遂げた。【動画】「ああいうプレーは彼の強みだ」と絶賛された上田綺世の絶妙トラップ→右足でのゴラッソを見るすでに、W杯後での海外クラブ