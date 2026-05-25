ベビーカーに幼い娘、大きな荷物、それからたくさんの人通り。【育児体験談】ベビーカーの幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…大阪府在住の50代女性・まきさんは20年前、そんな状況で一苦労。しかも階段をのぼらなくてはならなくて......。＜まきさんからのおたより＞今から20年ほど前、当時2歳の娘を連れ、新幹線に乗るため乗り換え駅のホームを目指していました。キャリーケースと折り畳んだベビーカーを抱え、娘