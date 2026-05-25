＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】若隆景に贈られた“巨大すぎる”副賞約4年、25場所ぶり2度目の賜杯を抱いた小結・若隆景（荒汐）に思いもよらぬ“超ビッグ”な副賞が贈られた。花道から呼出に持たれて入場した規格外の“物体”にファン騒然。「何このデカい物体」「初めて見た」「あれは何味なんだ」などと驚きの声が相次ぐ一幕があった。2横綱2大関の休場で大混戦となった五月場所。大関・霧島（