◇プロ野球セ・リーグ阪神6-3巨人（5月24日、東京ドーム）巨人のドラフト1位、竹丸和幸投手は6回99球を投げ、8安打4失点でマウンドを降りました。阪神のドラフト1位、立石正広選手との対決が試合前から注目されていましたが、こちらは3打数1安打（1本塁打）と立石選手にプロ初ホームランを献上となりました。立石選手について聞かれると、「一生、あの映像が使われるので、それはすごい嫌ですけど・・・」と自虐めいた言葉を発し