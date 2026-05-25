◆ 対戦防御率8.45も「投手陣というより…」日本ハムは24日、ソフトバンクと対戦し6−7で敗れ、開幕から8戦全敗を喫した。24日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「（開幕8連敗の）要因といえば、対戦防御率が8.45で失点が多いというなかで、打ててはいるが先発投手が全て4失点以上。こういう時のチームとしての対策はあるのか」と問いかけると、解説の今江敏晃氏は「対策があったらもうやってま