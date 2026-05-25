◆ 今江氏が注目した変化「シーズン序盤はどちらかというと…」西武は24日、オリックス戦に4−3で勝利し、パ・リーグ首位に返り咲いた。カナリオが先頭打者本塁打と決勝の2点本塁打を放った。1試合2本塁打のカナリオに対し、24日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「ネビンが帰ってきてから、1試合を除いて全て1番で出ている。かなり打席でもアグレッシブだし、思い切りのよさが目立つ。1番に向い