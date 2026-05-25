◇わんぱく相撲焼津場所（２４日、焼津市営相撲場）小１から小６の少年少女力士たちが熱戦を繰り広げた。６年男子の部は選手宣誓を行った浜村虎徹（藤枝葉梨）が、圧巻の押し相撲でライバルを退けて優勝。角界を目指す将来の夢を語った。小４以上の男女優勝者は全国大会（男子は８月１日、女子は９月１９日）出場をかけて、来月２０日の県大会（森アリーナ）に出場する。低く、頭から当たる浜村の立ち合いは、すでに大相撲