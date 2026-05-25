アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌がモデル姿を公開した。鎮西は２５日までに更新した、自身のインスタグラムに「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯモデルとして加入してから初のイベント参加でした〜！！超かわいい先輩方とみんなに囲まれて幸せな時間」と記すと、白のトップスにデニムジャケットのコーディネートショットをアップ。「ＶｉＶｉモとしてみんなに近くで会うのは、初めてだっ