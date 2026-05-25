突然ですが、「リハビリ」が何の略か知っていますか？カタカナ9文字です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「リハビリテーション」でした！「リハビリ」の正式名称は「リハビリテーション」です。元々はラテン語の「rehabilitare」に由来し、「re（再び）」と「habilis（適した・できる）」が組み合わさった言葉で、「再び能力を取り戻す」という意味を持ちます。医療・福祉の分野では、病気やケガ、障害などによって失