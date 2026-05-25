大阪駅直結！グルメ～ファッション、数々のショップが入る「グランフロント大阪」。うめきた広場地下1階、RF1や神戸コロッケなど、デパ地下惣菜のパイオニアである”ロック・フィールド”が、長年培ってきた商品づくりの技術と知見をもとに、日本の風土と文化を一杯で表現するサラダ専門店をオープンさせました。オープン一号店となるお店をご紹介します。 Umi & Yama Kitchen グランフロント大阪店