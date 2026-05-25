「中日３−５広島」（２４日、東京ドーム）広島が高橋宏を攻略し、逆転勝利を手にした。３点を追った六回の５得点は、１死からの名原典彦外野手（２５）の右前打で始まり、１点差に迫ってなおも２死満塁では持丸泰輝捕手（２４）が逆転の３点適時二塁打を放った。若い力を筆頭に相手エースを攻略し、チームは２年ぶりとなる３カード連続での勝ち越しを決めた。勢いに乗って、２６日からのセ・パ交流戦に臨む。左翼席の鯉党が