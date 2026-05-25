◇プロ野球セ・リーグ阪神6-3巨人（5月24日、東京ドーム）4連敗目を喫した試合後、緊急野手ミーティングを招集した巨人の阿部慎之助監督。25日の休養日を挟んで、26日からは交流戦が始まります。交流戦を制するチームはペナントレースを制する、と言われるほど、重要な位置を占める交流戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチによりますと、阿部監督からは“普段戦わない相手と戦うので、あんまり慎重になりすぎてもいけないから、