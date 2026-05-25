ファンキー加藤（４７）とモン吉（４７）による音楽ユニット・ＦＵＮＫＹＭＯＮＫＥＹＢΛＢＹ’Ｓが２４日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で、全国２７都市２９公演を巡るデビュー２０周年記念ツアー「〜そのまんま東へ西へ〜」を完走した。ファン２０００人の拍手で迎えられ、ファイナルの地を踏んだ加藤は「９カ月の旅路を経て、いよいよファイナルとなりました！」と笑顔。モン吉も「感無量っす」と感激し、「告白」